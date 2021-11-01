內地教育雙減效果展現　線下培訓機構減逾4成

內地中共中央辦公廳、國務院辦公廳今年7月印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，要求對校外培訓行為從嚴治理，並全面規範。據教育部最新數據顯示，目前，線下學科類培訓機構的壓減率已經超過40%。

內地教育雙減政策實施以來，教育部會同中央近20個部門，先後發布16份配套文件，從政策層面對學校考試管理、培訓材料和人員管理、預收費監管、上市公司清理整治等方面細化了工作要求。有關文件提出，於本年底前，完成面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構統一登記為非營利性機構等目標；以及明確規定校外培訓機構不得佔用國家法定節假日、休息日及寒暑假期組織學科類培訓等。

在操作層面，對學科類培訓範圍界定、「營轉非」、「備改審」、查處隱形變異培訓、防範從業人員風險、強化應急處置等方面作出實操指導。同時，加大常態化巡查、調度和預警，堅決查處有令不止、違規、變異、轉入地下等行為，堅決防範「捲錢跑路」等違法犯罪行為。

來自教育部的數據顯示，培訓市場虛火大幅降溫，廣告基本絕迹，資本大幅撤離，野蠻生長現象得到有效遏制。學科類培訓機構大幅壓減，在12.8萬個線下學科類培訓機構中，壓減率超過4成；另263個線上學科類培訓機構中，壓減率近一半。