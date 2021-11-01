黑河市單日多25宗本地確診　戶籍市民轉黃碼鬧風波

內地周一（11月1日）公布前一日新增92宗新冠肺炎確診病例，其中59宗為本地確診。黑龍江本地新冠疫情持續擴大，單日再多27宗本地確診。該省人民政府新聞辦公室於上周六（10月30日）發布消息稱，為防止疫情外溢，從當日起黑河市戶籍市民「龍江健康碼」一律變為黃色。惟部分該市戶籍市民表示，「幾年沒回黑河，健康碼直接變黃，出行也受限」。

據黑龍江省衞健委周一消息，前一日該省新增本地確診病例當中，黑河市愛輝區佔25宗，哈爾濱市平房區2宗，均為集中隔離或居家隔離管控期間主動排查發現。截至周一凌晨零時，全省現有本地病例82宗。龍江健康碼是黑龍江省轄區內市民健康情況唯一標識碼，可作為出行通行憑證使用。有市民認為，政策對長期在外居住、工作已離開當地並在省內其他地方生活的黑河市戶籍人員造成不便。另市民反映申請將健康碼轉回綠色的熱線長期未能接通，透過微信公眾號提交申請也未獲回應。

在黑河市周日召開的新聞發布會上，黑河市委副秘書長、市信訪局局長吳全剛表示，此舉是為了嚴防該市疫情外溢，但也確實給在外地工作、生活的黑河市戶籍市民帶來不便。為盡快解決這個問題，黑河市組織200多人處理該事項，截至周日凌晨2時，已替近2萬人健康碼轉回綠色。

除黑龍江外，內地前一日新增本地確診病例分布為甘肅10宗，河北9宗，內蒙古6宗，寧夏3宗，浙江、江西、山東和青海各1宗；新增境外輸入確診病例為上海9宗，浙江8宗，雲南4宗，福建、山東、四川各3宗，內蒙古、廣西和重慶各1宗。同日新增無症狀感染病例24宗，其中境外輸入17宗，本地7宗分別由江西、雲南報告。至今內地累計97,243人確診，當中4,636人病亡。