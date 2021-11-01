王毅晤德拉吉談雙邊合作　意媒稱觸人權和印太議題

中國國務委員兼外長王毅周日（31日）在意大利出席二十國集團（G20）峰會期間，與該國總理德拉吉舉行會談。據當地媒體稱，會議內容除包括中意雙邊合作、歐盟與中方關係，以及重啟人權問題對話等，也提及阿富汗和印太地區安全問題。

報道未詳述會談所指人權問題和印太地區安全議題具體牽涉的國家、地域。據中國外交部新聞稿稱，王毅表示中意關係保持良好發展勢頭應做到三個「相互」。一是相互尊重，以包容心態看待對方的發展，平和接受彼此的不同；二是相互開放，中方願擴大進口意大利優質產品，希望意方為中國企業提供開放、公平、非歧視的營商環境；三是相互支持，雙方要相互支持北京和米蘭相繼舉辦冬奧會，照顧彼此的核心利益，希望意方繼續堅持一個中國政策。

王毅又強調，中歐是夥伴而非對手，是合作者而非競爭者，希望歐方堅持戰略自主、排除各方面干擾，凝聚對話合作共識。德拉吉贊同意中三個相互，表示意方堅持一個中國政策，支持北京冬奧會。意方不會對中國企業採取歧視政策，並願就應對氣候變化等議題同中方加強溝通協調。他表示，意方願同陸方共同規劃籌備好下階段雙方重要議程。新聞稿亦指雙方就阿富汗問題交換了看法。

上周六，王毅與意大利外長迪馬舉行會談，據意大利外交部聲明稿稱，迪馬於會上明確表示，該國政府很關切台灣海峽緊張局勢，希望兩岸能透過對話紓緩。另迪馬又提及對新疆和香港人權問題的擔憂，希望陸方能與歐盟恢復有關人權問題的高層對話。