美日續於南海演習　中國罕見派電子偵察船監視

美國海軍航空母艦卡爾文森號率領的打擊群持續在南海，與日本海上自衞隊直升機驅逐艦加賀號進行聯合演習。據歐洲哨兵二號衞星圖片顯示，美日艦隊周日（10月31日）遭至少4艘中國解放軍軍艦近距離監控，當中罕見出現815型電子偵察船。

美國海軍早前稱，美日艦艇在南海展開海上安全行動，包括飛行任務、水面和空中部隊戰術協調訓練、海上加油以及海上打擊演習。衞星圖片顯示，當日出現在南海群島萬安灘附近的美艦包括卡爾文森號航母、神盾驅逐艦史托戴爾號、神盾巡洋艦尚普蘭湖號及夏洛號；日方艦艇則有加賀號和另1艘日本驅逐艦。當時，1艘解放軍054A型護衞艦緊跟在日艦後方，其餘3艘解放軍艦包括1艘054A型護衞艦、1艘056驅逐艦，以及一艘相信是815型電子偵察船，則在美艦左右兩旁監視。

中國海軍近年來對於美國與其他國家在南海進行演習，經常會派出軍艦進行跟蹤監控，但這次對美日演習出動的監控艦艇除數目較多外，更罕見派出電子偵察船，監控的距離也非常靠近，有分析認為是要以強勢的壓迫性監控，展現其維護南海主權的決心。

據資料顯示，815型電子偵察船是中國自行研製的多功能綜合體制偵察船，能搜尋並截取光電設備輻射源，藉此獲取光電對抗情報，主要任務是進行電子信號情報的監聽和分析，也可能包括在戰術彈道導彈試驗時，進行導彈軌迹測量和追蹤等任務。據稱，該型電子偵察船的機密等級相當高，海軍僅負責艦艇操控，技偵權直接由總部負責。