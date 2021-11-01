長沙女童失蹤當日發現屍體　村民目睹曾與陌生人一起

湖南省長沙縣安沙鎮一名8歲女童於上周六（10月30日）失蹤，其遺體同日稍後在樹林被發現。女童的父親周一（11月1日）表示，女兒失蹤當日中午，曾有村民看到她和一名陌生男子在一起。

上周六網上流傳尋人啟事稱，居住在長沙縣安沙鎮三合社的女童張某萱，在長沙師範學院附近走失，當時她身穿粉紅色衞衣和毛拖鞋。其父對內媒稱，張某萱是小女兒，她當日與20多歲的姊姊原本在家中，由於是周末，小女兒從家外出在附近玩，家人沒有在意。直至當日下午1時許，家人找不到小女兒便開始四處尋找，最終當日下午在附近山上的樹林中找到女兒的遺體。

張先生續稱，女兒失蹤當日，有村民看到女兒和一名陌生男子坐在村外的馬路，但該村民當時未在意。據最後看到女童的村民表示，當時是中午，女童和陌生男子就坐在村外剛修好不久的安沙大道上，當時女童還跟村民打招呼。該村民稱，由於村民之間非常熟悉，所以確定當時與女童一起的是陌生人。

後來村民得悉女童失蹤，連忙放下工作到山裏找人，卻在下午5、6時聽說村主任已找到了張女的遺體。據張先生稱，警方正就案件偵查，具體情況不清楚。