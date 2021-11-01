台前外長歐鴻鍊病逝　曾批謝長廷逼死外交官

台灣的前外交部長歐鴻鍊上周六（10月30日）因肝癌病逝，終年81歲。2018年日本關西機場因颱風侵襲，造成大批台灣旅客滯留，台灣駐大阪經濟文化辦事處處長蘇啟誠因自責上吊身亡，歐鴻鍊翌年在電台節目上指責，駐日代表謝長廷「逼死了蘇啟誠」。

1940年出生的歐鴻鍊，畢業於台灣政治大學外交學系，精通西班牙語，曾任已故台彎的總統蔣介石的傳譯。在45年外交生涯，歐歷任外交部中美洲司長、駐尼加拉瓜大使、駐阿根廷代表、駐瓜地馬拉大使，外交部次長、駐西班牙代表；及至2008年上任台外交部長。

歐出任台外交部長期間，曾推動「活路外交」、「外交休兵」，強化與各國實質關係，並參與國際組織，任內也為台灣爭取得英國、愛爾蘭等國免簽證待遇。

2018年颱風燕子侵襲日本，造成大批旅客滯留，歐鴻鍊批評謝長廷推卸責任，說蘇啟誠有抑鬱症所以自殺。謝以歐所說非事實提告並求償80萬（新台幣，下同，約22.7萬港元），新北地院一審認為歐未盡查證義務，判其向謝賠償新台幣30萬元（約8.5萬港元）。其後雙方上訴，台灣高等法院於今年9月28日改判謝長廷敗訴確定。

東網駐台灣記者郭良傑報道