台一連7日零本地新增　美國再捐150萬劑疫苗

台灣周一（11月1日）公布新增5宗新冠肺炎確診病例，均為境外輸入，也是連續7日錄得無新增本地確診；另確診者中無新增死亡病例。美國繼今年6年對台捐贈一批250萬劑莫德納疫苗後，周一再捐贈同一廠牌150萬劑疫苗。當日中午載着疫苗的中華航空專機抵達桃園機場，台流行疫情指揮中心指揮官陳時中，與美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅到場接機。

指揮中心在記者會稱，新增境外輸入病例分別為3男2女，年齡介乎10多至40多歲，分別自烏克蘭、緬甸、印尼和尼泊爾入境。至今當地累計16,417人確診，當中847人病亡。

AIT周日（10月31日）在Facebook發文表示，美國政府對台捐贈第二批莫德納疫苗，指是「展現我們（美國）對台灣的承諾，台灣是個具有活力的民主社會、我們重視的夥伴及可信任的朋友」。同日台灣駐美代表蕭美琴地發文表示，當日親身前往肯塔基州路易斯威爾市的聯邦政府特約倉庫，簽收該批疫苗。她表示，跟工作人員進入-20℃的極低溫冷凍倉庫時，「連眉毛都會立即結霜」。

指揮中心副指揮官陳宗彥表示，這一批疫苗完成通關程序後，將直接運送到指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。本批疫苗效期至明年1月29日，將由指揮中心統籌規劃運用，再提供接種計劃所列對象進行接種。