男子被控挑起兩村仇怨爆械鬥　判囚15年喊冤申訴44年

廣西玉林市71歲男子唐應程，早年被指挑起兩村仇怨，策劃數百人械鬥，導致1人死亡、逾20人受傷，被法院判囚15年。男被認定為此案的「首犯」，惟當地涉事村民否認上述說法，強調唐男並無參與。唐男亦在獄中喊冤、上交近500份申訴書，但一直未有下文，更曾逃獄申訴。事隔44年，當地法官近日回應稱，是否重審案件需商量後才能答覆。

事發於1976年12月，玉林傍山村有3名男子路過北安村時被該村的陳姓男子等村民攔截、毆打，翌日傳出有傍山村的村民途徑北安村時被當地村民打死。傍山村村民聽信謠言後，夥同逾500人到對方村落討要說法，雙方發生械鬥，情況嚴重。陳男被傍山村村民持棍毆打，血流不止，送院搶救後不治身亡。

唐男憶述事發時他正在黨校學習，並無參與其中，惟他事後被停職反省、關押，警方指控是械鬥首犯。法院判決書顯示，唐男有意製造矛盾，以兩村因搶奪種植樹木為由，煽動民眾多方製造事端，最終發生械鬥並造成人員傷亡。惟唐男怒斥，械鬥發生的原因不是種樹引發矛盾；多名村民亦表示，他全程沒有參與。

唐男被判入獄後，發現多封上交的申訴信石沉大海，遂決定逃獄申訴。他最終因犯脫逃罪，增加1年刑期。玉林市玉州區人民法院在2014年曾發布書面文件回應，指原審法院曾先後進行3次覆查，均認為事實清楚、證據確鑿、判決正確，不再受理此案。