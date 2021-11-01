上海迪士尼檢測逾3.3萬人　未發現感染個案

內地多個省市爆發新一波新冠疫情傳播，引起各方警戒。上海迪士尼周日（10月31日）緊急通報，即日起停止遊客進入，離開的遊客需即場進行核酸檢測，而樂園周一及周二（11月1日及2日）暫時關閉。至周一上午8時，園方通報已累計篩檢33,863人，核酸檢測結果均沒有染疫。

為配合疫情排查，上海迪士尼樂園及迪士尼小鎮為遊客檢測至晚上10時，另累計採集920件相關場所物品和環境樣本，檢測結果均為沒有染疫，相關場所已進行消毒。園方亦落實相應的防控管理措施，其中上海軌道交通11號線迪士尼站自當晚8時15分起暫停營運，乘客不能進出站，列車不上落客；市交通委安排220輛臨時接駁巴士，協助遊客離開。

適逢周日是萬聖節，不少遊客均進入樂園遊玩卻遇上園方檢疫排查。有遊客將樂園當晚的景況拍片並上傳社交網，只見樂園出口有大批遊客排隊，等待防疫人員為他們進行核酸檢測。遊客「檸檬小姐」（化名）向內媒講述整個檢測過程，認為上海方面在防疫方面做得高效有序，園區工作人員亦有耐心地安撫了遊客的情緒。

樂園當晚亦如常舉行煙花演出，惟煙花在夜空中清冷綻放，底下只有進行檢測的遊客和防疫人員。煙花與防疫同框，不少網民均表示「這是最美核酸檢測現場」。上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏深夜發文指，「感謝今天不滅的煙火，讓我們看到人類在災難前面的從容淡定與對未來的信心」。

官媒周一亦發布文章指，迪士尼的五周年萬聖節之夜注定不平靜，圍城裏在驚慌之後就需開始調整工作生活事務，今年萬聖節沒有光怪陸離的鬼神，也沒有拯救銀河系的超人，強調「一個有序的城市組織就是金鐘罩」。