教育部通報學校違規收費問題　涉強制購買平板電腦等

隨着科技發展訊速，國內愈來愈多中、小學在授課上使用平板電腦。不過，內地教育部周一（11月1日）通報了近日在學校教育亂收費行為的典型案例，涉及四川、河北、江西、吉林、遼寧和貴州六省的學校，其中四川有中學強制學生購買平板電腦，每位學生被迫繳交「平板教學」費。

涉事學校是四川省射洪市的柳樹中學，該校強制涉及學生購買平板電腦違規收費問題，自2018年9月起，柳樹中學共12班、566名學生參加「平板教學」。校方要求學生購買「睿易云教學系統」APP，3年內就共計收取每位學生5,998元人民幣（約7,200港元）。

通報批評，該校違反了「不得強制或者暗示學生及家長購買指定的教輔軟件或資料」的規定。目前已對違規收取的費用已全部清退，市紀委給予中學主要負責人黨內嚴重警告處分，給予教體局分管負責人黨內警告處分；市監委亦給予教體局電教教儀股負責人記過處分。

除了平板板電腦的問題外，通報問題亦包括違規跨學期、超標準收取學費、住宿費，違規向學生收取實習費違規開辦暑期託管班等問題。當局強調，各地教育行政部門和各級各類學校要從上述典型問題中吸取教訓，進一步加強和規範教育收費管理，持續鞏固治理教育亂收費成果，提升教育收費治理能力。