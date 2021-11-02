三亞黑惡團夥95人落網　涉案財產總值10億人民幣

海南省公安機關周一（1日）舉行新聞發布會，通報三亞市楊家武等人涉黑組織案件偵辦情況。專案組先後開展7輪集中收網行動，共拘捕楊家武、楊時雲、陳孫妹等95名涉案犯人，經查他們涉及61宗刑事案件，包括組織、領導黑社會性質組織、聚眾鬥毆、敲詐勒索等15個罪名，涉案財產總價值逾10億元（人民幣，下同，約12億港元）。

海南省掃黑辦副主任、省公安廳副廳長劉海志指，以楊家武為首的楊氏家族早期生活在三亞市林旺鎮，長輩楊時雲2000年以來長期在三亞擔任重要領導職務，上世紀90年代以來，其侄子楊家武、楊家武胞弟楊家平等人利用家族勢力糾集社會閒散人員，長期盤據在三亞市區一帶，以暴力、威脅、恐嚇等手段打架鬥毆、收保護費、非法放貸等，同時利用楊時雲等家族成員在當地政法機關的關係和影響，長期實施違法犯罪而不受打擊處理，為非作惡。

當中在2000年時，楊家武為爭搶三亞紅沙六道灣海域魚苗收購生意，組織20多名成員持械與當地團夥勢力在海上械鬥，造成1人死亡，3人受傷，該案在當地影響惡劣，被群眾稱之為「紅沙海戰」。經查發現，該組織利用家族勢力插手賭場、魚苗收購、房地產開發等行業，非法控制一定區域的地下賭場等行業，又依仗家族影響力多次公然阻礙執法，大量受害群眾被非法侵害後不敢途徑檢舉、控告，造成極其惡劣的社會影響，嚴重損害當地黨委政府形象和司法秩序。

至上月30日，專案組依法對犯罪嫌疑人楊時雲、陳孫妹夫婦採取刑事強制措施，全案共凍結918個個人銀行賬戶，凍結資金1,937萬元（約2,324萬港元），扣押車輛25輛，查封房產30套、土地2宗。目前該案現正在進一步偵辦中，並號召廣大群眾和社會各界提供違法犯罪線索，檢舉揭發「保護傘」。