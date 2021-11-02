網民踢爆省級文物被改成飯店　文旅局︰短時間內難改變

內地近日有網民向官媒反映，著名建築大師楊廷寶的故居作為河南省級文物保護單位，卻被改造成飯店，引起輿論關注。河南南陽市文旅局周一（1日）證實事件，承認楊廷寶故居部分建築被用於經營飯店，確實不符合文物建築利用原則，卻指在短時間內難以改變。

網民指出，楊廷寶是中科院院士、中國20世紀建築巨匠，更是「近現代中國建築第一人」，其位於南陽市宛城區解放路南150號的楊家大院，也是河南省文物保護單位，但目前被改造成一間名為「楊家大院」的飯店。網民質疑，把文物改造成飯店並不合適，且油煙對文物是一種損害，廚房用火也對文物保護造成威脅，讓人感覺當地政府不重視、不尊重文化和歷史，建議政府出面讓飯店撤出，將故居恢復原貌。

對此，南陽市文旅局回應稱，楊家大院古建築群屬國有資產，由市住建局下屬單位「南陽市公房管理處」負責管理，其部分建築被用於經營飯店是「歷史原因造成的」，短時間內還難以改變，當局將加強對楊家大院的監管，指導產權所有人和使用人確保文物安全。