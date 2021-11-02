公益組織於內地軍事基地附近設監測點　向境外提供敏感數據

今年是《中國反間諜法》頒布實施7周年，內地官媒周一（1日）報道，國家安全機關近年陸續破獲一大批非傳統領域危害國家安全的重點案件，當中包括有海洋公益組織來接受境外非政府組織資助，在中國境內設立海洋垃圾監測點，搜集敏感數據並向境外提供，其中部分監測點更接近中國的軍事基地，疑為進行間諜活動。

報道稱，國家安全機關於2019年6月接獲民眾對某海洋組織的舉報。經調查，該組織自2014年開始，持續接受20多家境外機構資助。僅2018年至2019年一年多時間，便接受了200多萬元人民幣（約246.5萬港元）境外資金，其中僅一筆資金向有關部門備案。該組織指定設立的監測點，部分靠近軍事目標的地點。經中國海軍評估認為，該組織設立的22個監測點臨近海軍軍事目標，已對海上軍事安全構成現實威脅，其收集的經緯度、環境、地質、海洋流量等訊息，極易被境外情報軍事機構利用。

此外，某境外研究機構於今年2月公開發表「科研文章」，指稱上海海岸線的垃圾密度是澳洲和美國的10倍，其拋出所謂的「有力證據」，也是由前述組織提供。但事實上，該組織海岸監測活動方法的科學性、執行過程中的科學性、數據可靠性等，均沒有得到權威的科學驗證和認可。有關科研文章的目的，是為抨擊中國環境保護事業，抹黑中國國際形象。

截至2021年被中國國家安全機關依法處置前，該組織在中國基本覆蓋其自北向南的海岸線，輻射南海、東海、黃海、渤海區域。該組織因犯「間諜行為以外的其他危害國家安全行為」等行為，被予以沒收違法所得和警告等處罰。