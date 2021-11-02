內地昨增71宗確診　鍾南山稱零傳播政策成本較低

內地周二（2日）公布前一日新增71宗新冠肺炎確診病例，其中54宗為本地確診。中國工程院院士鍾南山接受官媒訪問時表示，中國應對新冠疫情採取零病例的政策，相較於一些國家「感染後再治療」的做法，中方採取的是一種低成本的策略。

新增的本地個案分布為黑龍江27宗，河北、甘肅各8宗，山東3宗，內蒙古、江西、青海各2宗，北京和寧夏各1宗；新增境外輸入病例17宗，分別為上海5宗，浙江3宗，福建、廣東、雲南各2宗，北京、天津和廣西各1宗。同日新增13宗無症狀感染病例，均為境外輸入。至今內地累計97,314人確診，現有病例912宗，至今累計4,636人病亡。

中國應對新冠疫情採取零病例的政策，被一些國家認為成本過高。鍾南山認為，因為病毒的傳播太迅速，儘管有疫苗，全球病死率約2%還是不能夠容忍，採用零容忍、零傳播的政策的確成本是比較高的，但比起不管它、放開它，成本就更高。他又表示，現在一些國家即使還有小量的傳播，就決定採用全部開放的辦法，到最近2個月出現大量的感染又要開始收縮，這一來一回帶來的成本代價更大，對市民、對社會的心理影響也更大。

他指中國採用逐步開放，可視為持續性的零感染、零傳播，而不是絕對性的零傳播。只要病毒一出現，就把它控制在很小的範圍。至於這政策會持續多長，則視乎全球的防控情況，因為中國做得再好，只要是有開放、有輸入的話肯定還會有傳播。