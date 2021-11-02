內地校長為兒子買樓買車　挪用百萬人民幣學生餐費遭起訴

河南許昌市第十中學前校長王支農，因涉嫌職務違法犯罪，早前遭逮捕並起訴。據上周五（10月29日）在中國檢察網公開的起訴書顯示，他挪用學校管理的百萬人民幣（下同）學生餐費，為其兒子買樓買車。

經檢方調查，王支農於2005到2018年間，利用校長的職務便利，多次非法收受張某某共計25.3萬元（約31.2萬港元）。他又多次安排學校老師從學習管理的學生餐費用支取共計102萬元（約126萬港元），非法據為己有。2016年12月，王安排學校老師從學校管理的學生餐費中支取50萬元（約62萬港元），為其兒子買房。過了10個月，王又安排老師從學生餐費中支取13萬元（約13萬港元），為其兒子買車。後來他又多次挪用學生餐費共19萬元（約23萬港元）供個人消費。

2021年4月12日，王被許昌市魏都區監察委員會採取留置措施，調查期間，他如實供述調查機關還未掌握的其本人的挪用公款罪和貪污罪犯罪事實，並全額退贓。

許昌市魏都區檢察院認為，被告人王支農身為國家工作人員，利用職務上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，又挪用公款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以受賄罪、挪用公款和貪污罪追究其刑事責任。數罪併罰，建議判處王支農有期徒刑5年，並罰款30萬元（約37萬港元）。今年6月28日經檢方決定，許昌市公安局魏都分局於同月29日對王執行拘留，於7月6日對其執行逮捕。