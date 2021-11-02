深圳女整蘋果肌縫線從口腔穿出　院方拒退款

廣東深圳市民陳女士日前向內媒爆料，指她上月在深圳一家美容醫院做了蘋果肌線雕項目，術後疼痛難忍，縫線還從口腔內露了出來致腫脹。惟醫院拒絕她的退款要求，只願意為其繼續治療並贈送水光針。

內媒周二（2日）報道，陳女士上月8日在深圳福華醫療美容醫院花1.28萬元人民幣（約1.55萬港元），做蘋果肌悅升線線雕的項目，但術後半個月一直疼痛到無法吃東西，右邊 面明顯下垂，沒有提拉效果，縫線還從口腔內部露了出來，影響其正常工作生活。陳女士其後到醫院覆查，院方稱是由於其面部表情導致縫線移位，為其剪掉外露的縫線並做處理。

惟兩天後，陳女士的症狀沒有減輕，反而感覺到面和口腔異常疼痛，「疼得我右臉都要麻痹了，口腔內還有明顯異物感，第二次線又從口腔黏膜穿出來。」醫院再從她口腔內剪出大約4厘米長的線，導致口腔有瘀血。陳女士表示，遭受這麼多的疼痛折磨，沒有向醫院索賠，只要求退款，卻遭拒絕。陳女士批評，「醫院完全就是敷衍，這種態度極其不負責任」。

內媒其後到涉事美容醫院現場，一名負責人稱院長不在，拒絕接受採訪。隨後，該院院長聯繫了內媒並介紹相關情況，指陳女士的線雕手術很成功，不存在手術失敗之說，術後可能出現的症狀也在手術告知書中說明。