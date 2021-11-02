昌平一家4口確診　母女任職就讀學校師生留校檢測

自從上月17日陝西省西安市報告2宗確診病例後，內地至今共12省市區爆出關聯病例，北京也是受影響地區之一。該市周二（11月2日）上午新增4宗本地確診病例，是來自同一家庭，其中2人分別於當地朝陽區2所學校上班和就讀。目前涉事兩校師生已採取臨時管控措施，所有師生和相關者原地不動，並接受核酸檢測。

在周二舉行的北京新冠疫情防控工作新聞發布會上，該市疾控中心副主任龐星火介紹，新確診的一家5口包括一對李姓和張姓的夫婦、丈夫的母親及夫婦的女兒，現居於昌平區天通苑北街道某社區。其中，張姓妻子及李姓女兒同於朝陽區一所中學和小學工作及就讀。張女平日駕車載另一名兒子上學及上下班，休息日多在小區內活動。母女二人活動軌迹涉及朝陽區4處地點，除花家地實驗小學朝來校區、陳經綸中學分校東湖灣校區外，張女曾於上周前往臨時疫苗接種點接種加強劑疫苗，全程戴口罩。李女曾於上周六（10月30日）上午在體育場參加籃球訓練課程。

根據初步流調結果，判定病例的密切接觸者407人，次密接者143人，目前均已實現管控。當地衞生部門除經已啟動對涉事學校在校師生核酸檢測及環境採樣檢測，另針對已經離校師生，立即組織醫護人員和社區工作人員一起連夜開展「敲門行動」，對其及同住者進行核酸採樣。衞生部門亦對確診者涉足的體育場和臨時疫苗接種點相關人士採集樣本，至今未發現確診或感染。

截至周二上午11時，北京市本輪疫情累計報告35宗本地確診病例，其中28宗來自昌平區。有鑑於當前疫情防控形勢嚴峻，昌平宣布自周一（1日）起暫停全區戲院的電影放映，恢復開放日期另行通知。區內樂多港奇幻樂園自周二關閉，昌平區醫院從周日（10月31日）凌晨零時起暫停提供核酸檢測服務，另昌平區中西醫結合醫院、昌平區中醫醫院亦分別調整服務。