連續8日本地零新增　台女溝4針仍確診

台灣周二（2日）公布新增4宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入，本地確診連續第8日零新增，同日無新增死亡病例。新增確診者中3人屬突破性感染，其中一名40多歲台灣女性已完成接種2劑英國藥廠阿斯利康與牛津大學合作研發的新冠疫苗，以及2劑美國藥廠輝瑞與德國生物科技公司BioNTech研發的疫苗。

據台灣的中央流行疫情指揮中心稱，新增境外輸入個案為3男1女，年齡介乎40多至60多歲，分別自美國、印尼和泰國入境。至今當地累計16,421人確診，當中847人病亡。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，台灣過去曾出現打4劑疫苗後確診的病例，但混合2種廠牌並完整接種卻是首次。另一名自泰國入境的確診台灣男子，則混打了大陸的國藥和科興疫苗。

台灣自9月下旬替12至17歲學生接種BioNTech疫苗。惟當地中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉周二在Facebook發文稱，台灣青少年接種第1劑BioNTech疫苗後，罹患心肌炎的機率約為百萬分之13，為美國青少年的2倍，質疑台灣相關部門從未提出利弊數據分析。指揮中心發言人莊人祥在記者會稱，目前台灣12至17歲接種該疫苗第1劑後發生心肌炎的每百萬通報率為男性22.5、女性5.5。但他提醒，美國是每個個案都會進行病例審查，樣本數較大，所以發生率比較小。