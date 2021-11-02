內地實現全球首次人工合成蛋白質　助減碳排放

中國農業科學院飼料研究所與北京首鋼朗澤新能源科技有限公司於上周六（10月30日）聯合宣布，經多年聯合研製，全球首次實現從一氧化碳到蛋白質的一步合成，並已形成萬噸級工業產能。據指，此舉突破天然蛋白質植物合成的時空限制，彌補中國農業對外依存的短板，對促進國家「雙碳」目標達成具有深遠意義。

該項目首席科學家、中國農科院飼料所研究員薛敏博士表示，蛋白質的天然合成通常要在植物或植物體內具有固氮功能的特定微生物體內，通過自然循環實現，過程中涉及複雜的遺傳表達、生化合成、生理調控等生命過程，反應緩慢，物質和能量的轉化效率較低，最終積累的蛋白質含量低。而人工利用天然存在的一氧化碳和氮源（氨）大規模生物合成蛋白質，則不受此限。因此國際學術界長期以來認為，人工合成蛋白是影響人類文明進程和對生命現象認知的革命性前沿科學技術。

該項研究以含一氧化碳、二氧化碳的工業尾氣和氨水為主要原料，「無中生有」製造新型飼料蛋白資源，將無機的氮和碳轉化為有機的氮和碳，實現從0到1的自主創新，具有完全自主知識產權。

以工業化生產1,000萬噸乙醇梭菌蛋白（蛋白含量83%）計，相當於2,800萬噸進口大豆（蛋白含量30%）當量，開闢一條低成本非傳統動植物資源生產優質飼料蛋白質的新途徑，可減排二氧化碳2.5億噸。