《葉問3》製片人美國被捕　在華涉集資詐騙逾400億人民幣

電影《葉問3》製片人、上海快鹿集團前董事長施建祥因涉以欺詐方式獲取簽證入美國，上周於拉斯維加斯被捕。施建祥2017年因涉嫌集資詐騙，案件金額高達434億元人民幣（約521億港元），他逃往美國後在被國際刑警組織納入紅色通緝令名單。

據境外傳媒周一（11月1日）報道，美國司法部聲明指出，現年57歲的施建祥上周在拉斯維加斯舉行的一次加密貨幣投資的會議活動上被捕，該案將於本月28日首次在法院開庭，但聯邦治安法官因認為施建祥有逃跑的可能，下令將其拘留直至接受聯邦法院審判。

聲明又提到，施建祥在獲取美國非移民簽證的過程中撒謊，並用以此獲取2張簽證，於2016年在邁阿密國際機場進入美國。施還以「Morgan Shi」的名字，分別在美國加州福尼亞州和內華達州居住。施建祥目前面臨2項欺詐和濫用美國非移民簽證的起訴及指控，一旦罪名成立，最高可被判囚10年和罰款25萬美元（約195萬港元）。

根據中國中央紀委在2018年發布的公告，施建祥2016年3月7日因涉嫌集資詐騙外逃美國，在中國政府的要求下，國際刑警組織於2017年1月將施納入紅通名單。