大連海關破船舶走私毒品案　繳獲200公斤可卡因

遼寧大連海關周一（1日）通報，該關近日從一艘外籍船舶查獲一宗特大走私毒品案件，現場繳獲約200公斤可卡因。涉案船舶今年4月從非洲某港口出發，先後經非洲、東南亞等國家和地區等多個港口，至日前停靠大連某船廠進行檢修時被發現有可疑物品。該案是新中國建政以來，東北地區查獲數量最大的一宗可卡因走私案。

大連港灣海關表示，早前接獲某船務公司報告，稱為一艘外籍船舶維修時，在船艙內發現多個可疑黑色旅行包，疑裝有爆炸物或者毒品，海關遂立即派出關員、警員前往現場，身穿防護服，攜帶防爆罐、毒品檢測箱等登船檢查。

經勘查，船艙內共有6個可疑旅行包，均被麻繩網兜包裹、表面布滿污垢均，內部裝有一定數量的可疑塑封塊狀物體，初步排除爆炸物嫌疑。緝私民警打開其中一個塑封包裝取樣，內裏散發出特殊氣味，在搜查清點後旅行包共有150塊經過塑封的可疑物品，最終經市公安局鑑定全部為可卡因。大連海關遂對該船21名船員和所載物品、貨物實施管控，並與公安部門配合調查。

海關表示，自新冠疫情爆發以來，各國都加強邊境人員及交通工具的管控，傳統的陸路和空路的毒品販運受到重創，惟海上的毒品販運卻日益猖獗。當局下一步將持續加大情報經營和查緝力度，與有關部門對海上貨運渠道進行嚴密監控，嚴防境外毒品通過國際航行船舶走私入境。