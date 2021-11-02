涉受賄兼違規經商　省高院前副院長被雙開

內地官媒周二（2日）報道，湖南省高級人民法院前黨組成員、副院長，省政協社會和法制委員會前主任李微，因涉嫌受賄，經省紀委及監委會會議後，決定開除李的黨籍及公職。

報道指，經省紀委監委調查，李微違反政治紀律，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮金；另有違規從事營利活動，經商辦企業，違規干預和插手司法活動。她又利用職務上的便利和影響，為他人牟取利益，非法收受巨額財物。

經省委批准，李微身為黨員領導幹部，執法犯法，以案牟私，且在黨的十八大后仍不收斂、不收手，在黨的十九大後仍不知敬畏、不知止，其行為性質惡劣、情節嚴重，應予嚴肅處理。遂依據有關規定其作出上述處分，另收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。

現年63歲的李微，1978年9月加入中國共產黨，歷任邵陽市中級人民法院審判員、經濟庭庭長，省高級人民法院副處級審判員、經濟審判庭副庭長、民事審判庭庭長，永州市中級人民法院黨組書記、院長。而在2005年1月至2014年8月，李微任省高級人民法院黨組成員、副院長，同年8月任省政協副秘書長、社會和法制委員會主任。