遭錯誤羈押逾3年　前國企職工申請國家賠償

吉林洮南市男子徐宏偉早年曾被指控貪污，一度遭羈押超過3年，直至上月才獲市檢察院撤銷案件。徐宏偉近日就被錯誤羈押申請國家賠償，要求相關部門賠償合共約220萬元人民幣（約271萬港元），除了賠禮道歉，亦要恢復其國企職工身份，並依法追究相關人員法律責任等。市檢察院已對其申請立案審查。

案發於1988年，徐宏偉任職單位「洮南市原輕化局物資供應站」的保險櫃被盜，身為現金員的他因有犯罪嫌疑，被警方收容審查近一年後才獲釋。至1990年3月，徐的同事莊乾波落網，莊指認保險櫃是徐宏偉盜的，並指徐作案後，把櫃內的錢和國庫券交給他。案件同年11月宣判，法院認定徐犯貪污罪，判囚8年；莊則犯包庇罪和銷贓罪，判囚6年。

徐宏偉不服判決，上訴至吉林省白城地區中院。白城中院認為案件事實不清、證據不足，將案件發回洮南法院重審。1992年1月，洮南法院把案件退回洮南市檢察院補充偵查，惟檢方一直未有完成補充偵查工作。直至今年9月18日，內媒曝光徐的遭遇後，檢方才表明會依法辦理。上月9日，市檢察院以「不應當認為是犯罪」為由，決定撤銷案件。

徐宏偉及後向洮南市檢察院提出賠償申請，要求該院賠付錯誤羈押期間因限制人身自由的賠償金、精神損害撫慰金等，協調有關部門恢復其國有企業職工身份，給付因被錯誤羈押而未被支付的工資及各項福利待遇，同時要求市檢察院為其消除影響、恢復名譽、賠禮道歉，並依法追究辦理該案相關檢察人員的法律責任。