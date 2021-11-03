美報告：華疑快速建300核導彈發射井

中國軍事發展備受外界關注，美國科學家聯盟（FAS）周二（2日）發表報告，指中國在3個疑為洲際彈道導彈的發射場建造300個發射井，並取得重大進展；又認為中國洲際彈道導彈部隊的規模，在可以預見的將來超越俄羅斯及美國。

報告引用商業衞星圖片，分析中國甘肅省玉門市、新疆自治區哈密市、內蒙古自治區鄂爾多斯市的疑似導彈發射場，觀察到發射井建造工程幾乎每周有新進展，並發現當發射場正式運作後，用於支援的獨特設施。在鄂爾多斯市的疑似導彈發射場，當現場清出空間後出現充氣式的穹頂，保護正在施工的發射井。

報告作者克里斯滕森（Hans M. Kristensen）接受訪問時形容，有關工程的規模及速度，與中國過往建造導彈發射井完全不同，估計這與中方領導人要求軍隊更強大有關，核武部隊需要與之匹配，同時降低遭到突襲一舉擊倒的風險。

報告在結論指出，這對中國而言是前所未有的核武建設，同時令外界質疑中方一直奉行的最低核威懾政策，但不一定代表該國核武部隊的基本角色出現變化。報告指，中國可能仍然履行「不首先使用核武」政策，而且有關的疑似導彈發射場，距離完全運作還有很多年，外界需要觀察中方如何裝備及使用它們。

對於中國被指建造大量洲際彈道導彈發射井，美國麻省理工學院政治學教授納蘭（Vipin Narang）認為這可能是中國的戰略，令美國無法肯定判斷哪些發射井填裝導彈；若兩國爆發核戰爭，美方可能需要動用是這些發射井數量兩倍的核彈頭，摧毀所有發射井，「如果你是美國，這迫使你重新考慮核戰規劃」。