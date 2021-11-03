科研團隊發現傷齒龍科恐龍新屬種　命名「內蒙古蝶獵龍」

中國科學院古脊椎動物與古人類研究所周二（2日）公布，該所與內蒙古地質調查研究院等單位合作，在內蒙古巴彥淖爾市巴音滿都乎恐龍化石地質遺迹自然保護區的晚白堊世（約8300萬-7000萬年前）地層中，發現小型傷齒龍科恐龍新屬種化石，並命名為「內蒙古蝶獵龍」。有關研究成果近日已在國際專業學術期刊《白堊紀研究》線上發表。

科研團隊指出，傷齒龍科恐龍是一類中小體形的獸腳類恐龍，和鳥類具有很近的親緣關係，與鳥翼類、馳龍類恐龍共同構成近鳥類恐龍，因此針對傷齒龍科恐龍的研究，對理解非鳥恐龍向鳥類演化過程的具體細節有重要意義。而「內蒙古蝶獵龍」的發現表明，晚白堊世東北亞陸地生物群的多樣性程度，比之前認為的更高且更複雜，對理解近鳥類恐龍的演化模式，以及東北亞晚白堊世的古生態和古環境歷史，意義重大。

「內蒙古蝶獵龍」化石正型標本包括一個基本完整的頭骨，和部分半關聯的頭後骨骼，由內蒙古地質環境監測院（內蒙古地質調查研究院的前身）於2016年至2017年間，在巴音滿都乎晚白堊世坎帕階的烏蘭蘇海組地層展開調查時所採集。經對比，發現其形態學特徵，尤其是頭骨和椎體的形態，有別於其他已知的傷齒龍科成員，代表一個較進步的小體形短吻傷齒龍新類群。因其前部背椎神經棘向側前方膨大，從背側看去呈現特有的蝴蝶狀，因而命名為「內蒙古蝶獵龍」。

科研團隊又指，「內蒙古蝶獵龍」是戈壁盆地坎帕階命名的第7種傷齒龍，也是第2種被命名的晚白堊世短吻傷齒龍類。骨組織學研究表明，「內蒙古蝶獵龍」正型標本生長速率已開始降低，說明該個體死亡時，處於亞成年階段。