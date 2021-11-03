男子遊玩時致腰椎骨折　水上樂園賠逾26萬人民幣

安徽省安慶40歲的戴先生去年夏天與親友前往蕪湖方特水上樂園遊玩，在玩「一飛沖天」項目時，戴先生不幸受傷，致腰椎骨折，後經鑑定，為9級傷殘。因協商未果，戴先生將蕪湖方特告上法庭。蕪湖市鳩江區法院日前一審認定，蕪湖方特需承擔全部責任，遂判決被告華強方特(蕪湖)文化科技有限公司給付戴先生賠償逾26.4萬元人民幣（約32萬港元）。

判決書指，事發於去年8月，戴先生乘坐的橡皮艇從高處高速滑下時，橡皮碰觸減速帶後，產生巨大衝擊，直接導致戴先生腰椎骨折。戴先生立即向工作人員呼救，工作人員將戴先生送往蕪湖市人民醫院救治，並墊付在該院的醫療費用，其後轉至南京鼓樓醫院集團安慶石化醫院治療。

鑑定報告出來後，戴先生將華強方特(蕪湖)文化科技有限公司告上法庭。蕪湖方特辯稱其認可戴先生陳述的事實，但蕪湖方特所提供的「一飛沖天」項目是4人同時遊玩，遊樂設施符合國家法律規定，案件屬意外事故，責任劃分比例應由法院來酌定，認為戴先生索賠費用過高。法院認為蕪湖方特未提交證據證明戴先生在遊玩過程中存在過錯，同時作為提供遊樂服務的經營單位，應當依法為接受其服務的對象盡到合理限度內的安全保障義務。