71人跨國電訊網絡詐騙案　兩主犯判囚11年半

內地早年一宗針對中國公民的跨國電訊網絡詐騙案，周二（2日）在陝西省西安市蓮湖區人民法院一審宣判。涉案71人共騙取約1,287萬元（人民幣，下同，約1,540萬港元），兩名主犯范某、李某分別因詐騙罪，被判監11年半有期徒刑。目前仍有一名疑犯劉某在逃。

案情指，前年5月至9月期間，范某等71人赴菲律賓加入劉某等人組建的犯罪集團，以講解、分享股票知識為名，將受害者加入微信、QQ平台，誘騙他們購買「虛擬貨幣」，並製造虧損假象，令其誤以為投資失敗，達到騙取財產的目的。

法院表示，該集團共實施兩次詐騙活動，第一輪在5月至8月，共騙取52名受害人合共1,287萬元；第二次則在8月底開始，但因公安開展打擊電訊網絡詐騙行動，而未能如償行騙。

法院認為，范某等人利用電訊網絡技術手段，虛構事實，隱瞞真相，騙取不特定多數人財物，其行為均已構成詐騙罪，遂對范、李作上述判處，並罰款5萬元（約6萬港元）；其餘被告均以詐騙罪，分別判囚1年5個月至7年10個月不等，並罰款5,000至4萬元（約6,000至4.8萬港元）不等。