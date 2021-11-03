台警破虛擬貨幣洗錢案　博士教授淪詐騙車手

台灣的刑事局周二（2日）宣布，近日成功破獲一宗虛擬貨幣洗錢詐騙集團案，逮捕劉姓主犯等17人到案。經初步調查，自今年5月至7月期間，已有20人受騙，損失金額近千萬元新台幣（約270萬港元）。全案訊後，依詐欺、洗錢等罪嫌移送法辦。

警方表示，近期接獲受害人報案，收到非法集團來電以「猜猜我是誰」、「假網拍」的方式，詐騙匯款至他們的銀行帳戶。另有受害者誤墮該集團的求職廣告陷阱，後者誆稱電子遊藝場業者招收外務人員，以高薪吸引無業長者等弱勢族群應徵，其中不乏博士學歷、大學教授等高知識分子，受害者均在不知情下淪為集團跑手、收水手。

警方自今年7月發動3次行動，陸續查獲車手、收水手、水房幹部共17人到案。經調查發現，劉男及同夥以公司名義申辦大量電話卡註冊假帳號，待開通後販售至大陸廣東地區的詐騙集團來獲利：而車手集團幫助提領贓款後可獲得一定酬勞，而贓款經4至5層轉手後，由現金轉換為虛擬貨幣，並匯入劉男所持帳戶，受害者不知不覺成為共犯。

駐台記者宋江誠報道