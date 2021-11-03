內地昨增109宗確診　黑河市硬性封閉51小區

內地本輪新冠疫情來勢洶洶，周三（3日）公布前一日新增確診病例109宗，其中93宗為本地確診病例；這是內地多月來首次單新增確診數過百。自上月17日西安報告2宗確診病例以來，至今各地累計報告新增本土確診病例已超過500宗，其中426名感染者的軌迹或基因測序與內蒙古、甘肅等地疫情有直接或間接關聯。

新增本地確診病例中，黑龍江報告35宗，河北和甘肅各14宗，北京9宗，內蒙古6宗，重慶、青海各4宗，江西、雲南、寧夏各2宗，四川1宗；新增境外輸入病例16宗，分別為上海5宗，廣東4宗，雲南2宗，遼寧、浙江、山東、廣西和四川各1宗。同日新增19宗無症狀感染病例，8宗境外輸入，11宗本地個案分別由江西、重慶、黑龍江和四川報告。至今內地累計97,423人確診，現有病例1,000宗，至今累計4,636人病亡。

黑龍江新增確診病例全部出現在黑河市，該市周二（2日）召開疫情防控新聞發布會稱，在當地疫情最嚴重的愛輝區，自上月27日起，已迅速轉入應急狀態，即日啟動「四門落鎖」機制，對8個進出城區道路設置交通卡口，嚴控人車離開當地，防止疫情輸出。對隔離賓館進行「三區兩通道」硬隔離改造，由管控隊伍進駐採取24小時全封閉管理。對居家隔離者所在單位和家門張貼封條或安裝門磁。

該區同時確診病例居住的51個小區實施硬封閉，為居民提供「代送、代購、代辦」服務保障正常生活需求，又從周邊縣市抽調800多名醫務人員，自上27日以來共展開6次全民核酸檢測。