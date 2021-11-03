拜登批中俄領導人缺席氣候峰會　將失全球影響力

美國總統拜登周二（2日）批評，中國及俄羅斯沒有做得更多去處理氣候危機，又指上述兩國領導人缺席第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）是重大錯誤。他又稱不擔心美中會爆發意外武裝衝突，已向中方領導人表明，美中之間「只是競爭，不需發生衝突」。

拜登過去兩天在英國格拉斯哥出席COP26世界領導人峰會，討論應對氣候變化的措施。他離開前在記者會上指，中國嘗試作為世界領導者，在全球扮演一個新角色，但卻沒有出席今次峰會，其他國家會質疑中國可提供甚麼價值；又指俄羅斯總統普京的情況亦一樣。

拜登認為中俄將失去全球影響力，稱：「這是一個重大的議題，他們卻轉身離開，你怎麼可以這樣做然後宣稱有領導能力？」他強調，不尋求與中國爆發衝突，暗示如果中國在氣候問題上採取更多措施，他可以軟化對華立場；又形容應對氣候危機是一個經濟機遇。

峰會東道主英國首相約翰遜則表示，中國領導人缺席峰會不代表中國沒有參與應對氣候變化，強調中方代表團的規格非常高。他表示，必須尊重對方因為疫情而不來的決定，而俄方亦然。他又指，中國已許下很多承諾，包括爭取在2060年或之前實現碳中和，但希望對方可做得更多。

中國氣候變化事務特使解振華表示，中國已盡最大努力應對氣候變化，但不能過急約束對燃煤發電廠的依賴，因為中國處於特殊的發展階段，故成了目前最大的排放國。他指，中國今後會加快減排，以實際行動兌現承諾；又呼籲美國及其他發達國家做得更多。