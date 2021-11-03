省衞計委前主任涉嚴重違紀違規　遭開除黨籍

今年4月受查的吉林省衞生和計劃生育委員會前黨組書記、主任隋殿軍，經查因嚴重違紀違法，日前被開除黨籍，其涉嫌受賄犯罪問題將移送檢察機關依法審查起訴。

據吉林省紀委監委消息，隋殿軍違規收受禮金；不按規定報告個人有關事項；違規收受禮金、縱容、默許子女吃空餉、低於市場價格購買房產、私自轉讓國家科研成果非法獲利；利用職務上的便利，為他人謀取利益並收受財物，數額特別巨大，涉嫌受賄犯罪。

消息稱，隋為掩蓋違紀違法事實費盡心機、花樣百出，採取偽造身份隱匿財產、指使他人代持房產和理財、訂立攻守同盟等多種方式，對抗組織審查，在多個重要崗位任職期間以權謀私，與私營企業主大搞權錢交易，其行為已嚴重違紀違法，並涉嫌受賄犯罪，性質嚴重、影響惡劣，應予嚴肅處理。

經吉林省紀委常委會議研究並報吉林省委批准，決定給予隋殿軍開除黨籍處分；按規定調整其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；對其私自轉讓國家科技成果非法獲利退還有關單位；建議有關部門取消其專業技術二級崗位聘任資格；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。