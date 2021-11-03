韓正召開能源座談會　要求繼續做好電煤保供穩價

中共中央政治局常委、國務院副總理韓正周二（2日）到國家電網有限公司調研並主持召開座談會，要求對做好今冬明春能源保供工作再研究、再部署，以確保經濟社會平穩運行，確保能源安全保供，確保人民群眾溫暖過冬。

韓正強調，各地區各有關部門單位要切實落實責任，將今冬明春能源保供作為重點工作；要多渠道增加電煤和天然氣供給，繼續做好電煤保供穩價，大力推進煤炭清潔利用；要盡快把煤電企業發電能力恢復到正常水平，促進非計劃停運發電機組實現常態化運行。

政府要依法加強對煤炭價格的調控，加快研究煤電動的市場化價格形成機制；鼓勵金融機構保障煤電和供暖企業合理融資需求，加強財稅等政策支持，幫助企業緩解階段性困難；要統籌做好煤炭和電力企業安全生產、電網安全運行、全社會安全保供；要完善能源進出口和儲備管理，高度關注國際能源價格變化，更好引導和穩定市場預期。煤電油氣運保障機制要加大工作力度，及時有效應對新情況新問題。

座談會前，韓正進入國家電力調度控制中心，了解電力供應保障、電網調度運行等情況。