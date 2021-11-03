美國吊銷中電信子公司營運牌照　工信部批濫用國家力量

中國工業和信息化部（工信部）就日前美國聯邦通訊委員會（FCC）撤銷中國電信於美國子公司的營運牌照，於周三（3日）在官網發表聲明，批評美方不斷以國家安全為由，罔顧事實，頻繁制裁中國企業，是濫用國家力量對中國企業的無理打壓，是對國際經貿規則的嚴重破壞。

聲明表示，中國電信美國子公司已在當地運營近20年，一直謹遵美國法律法規及監管要求，按照商業化原則為眾多美國境內客戶提供優質的服務。此次美方在未列出該企業具體違法事實的情況下，僅憑主觀揣測和懷疑就吊銷其在美國的國際電信服務牌照（214牌照），不符合美國市場化國家的形象，也損害包括美國用戶在內的全球消費者的正當權益。

聲明敦促美方撤回吊銷中國電信214牌照的決定，以公正、無歧視的態度對待中國電信企業，停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，為中國企業在美投資經營提供公平、公正、非歧視的環境。中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。

FCC於上周二（26日）表決通過撤銷中國電信子公司「中國電信美洲」的在美營運牌照。中國商務部新聞發言人束珏婷上周四（28日）在記者會表示，美方此舉違背市場原則，破壞雙方合作氛圍，中方對此表示嚴重關切，中方經貿團隊已就此向美方提出嚴正交涉，美方應立即糾正錯誤做法。