美議員提武裝台灣法案　撥款30億美元確保防衞力

美國共和黨參議員周二（2日）提出《武裝台灣法案2021》（Arm Taiwan Act of 2021），提議在2023年至2027年財政年度每年撥款30億美元（約233億港元），確保台灣擁有能阻止中國大陸進攻所需的防衞能力。

參議員霍利（Josh Hawley）在新聞稿中表示，該法案將要求美國國防部長計劃台灣安全援助倡議，撥款對台提供設備、訓練和其他支援，加快台灣部署延遲、削弱和阻止大陸攻台所需的不對稱防衞能力。他表示，美方應盡力協助台灣加強自身防禦，不能讓北京主宰印太地區以至全世界。

美國智庫卡托研究所（CATO Institute）資深國防外交政策研究專家卡彭特（Ted Galen Carpenter）周二撰文，指相比台灣本島，大陸入侵東沙、金門、馬祖等台灣外島的可能性更大，可以相對低風險的方式測試美國防衞台灣的決心。他認為，大陸官員很清楚華府為幾個小島出兵的可能性低，否則恐失民眾支持，故華府應密切留意，把外島問題納入討論。

另外，美國海軍陸戰隊退役上校鮑爾斯（John R. Powers）近日向美媒投稿，要求美國必須表明不接受大陸吞併台灣，他願意重新服役，接受徵召駐守台灣。