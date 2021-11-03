網傳內地召回後備軍人應戰　解放軍媒稱造謠

兩岸關係持續緊張，日前網上流傳內地多地人民武裝部向預備役退伍軍人發送「召回應戰」短訊，內容提到「台灣問題嚴峻，做好隨時召回準備」。解放軍媒體一連兩日在微博（3日）發文澄清，經有關部門核實，訊息屬謠言，又指造謠者其心可誅。

解放軍媒體旗下工作室官方微博「鈞正平」周二（2日）表示，偽造軍隊機關部門向外發送通知的行為，涉嫌違紀違法。捕風捉影、煽風點火、惡意編造這樣的虛假訊息性質非常惡劣，不僅會給國家、軍隊和社會造成不良影響，而且極易引發嚴重後果。對某些別有用心者造謠生事的行為，有關部門將依法查處，絕不姑息縱容。廣大網民也要擦亮眼睛，不要信謠傳謠。

到周三（3日）該微博再稱，軍事訊息向來都是機密、敏感，若要發布，一定由權威部門通過合適手段處理，不可能如此草率。一些自媒體等平台奉行「流量為王」的經營理念，把炒作涉軍話題作為提升關注度、獲取點擊量的捷徑，將局部問題全局化，將簡單事件復雜化，將一般事件熱點化，造成輿論混亂。

網絡是較量無聲的平台，是沒有硝煙的戰場。在波譎雲詭的國際政治和軍事鬥爭中，訊息戰、輿論戰的發生愈來愈頻繁、多樣化和無孔不入。文章提醒，應警惕某些別有用心的人借助網絡隱匿性特點，故意炮製傳播涉軍謠言，煽動情緒、亂帶節奏、攪亂輿論，以期達到其不可告人的目的。