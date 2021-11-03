常州市民湧超市搶購生活物資　商務部門促保持理性

內地商務部周一（1日）發布關於保障今冬明春民眾生活必需品供應的工作通知，鼓勵市民按需要作儲備。江蘇省常州市多家大型超市隨即有市民前往搶購生活物資，數百架購物手推車都不夠用，更有市民輪候2小時才能結帳。當地商務局工作人員呼籲市民理性購物，不要過份緊張。

近日有網民發布照片顯示，在常州市天寧區一家大型超市內擠滿市民。有市民的手推車內堆滿麫條、蔬菜以及食油，另有照片顯示等待結帳的市民排成長龍。有大型超市工作人員於周三（3日）向內媒稱，一大清早超市就湧進大批市民，最高峰時排隊結帳要等待近2小時，最多顧客選購米、麫和油，其他貨品均供應充足。目前，超市已停止接受網上訂單。區內另一家大型超市工作人員稱，從早上忙到中午，連吃飯的時間都可能沒有。

常州市商務局市場運行和消費促進處工作人員表示，之所以出現上述情況，主要基於兩個原因，一是受外界過度解讀商務部印發通知的影響，另外是該市報告新增3宗本土新冠肺炎確診病例。該工作人員稱，經初步調查市內生活物資供應情況，各大商超、菜市場供應基本正常。

內地多個官媒周二（2日）也分別發聲，呼籲市民不要過度解讀甚至誤讀商務部的通知，指通知的本意就是怕疫情散點突發讓市民措手不及。亦有自媒體將通知與當前緊張的台海局勢聯繫起來，引導公眾聯想這是商務部在為台海戰爭即將爆發未雨綢繆。官媒強調，商務部的本意只是強調加強抵禦、緩衝季節性以及災害造成供應緊張的常備能力。