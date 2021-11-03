奶茶可樂當水飲　男子腦血管栓塞險死

咖啡奶茶是不少上班一族的「必需品」，然而過度飲用或對身體造成危害。在廣東深圳市工作的王先生，近日因過度飲奶茶，幾乎是「奶茶當水喝」，結果喝到把自己送進醫院深切治療部（ICU）。

內地傳媒報道，王先生近日頻繁出現頭痛、視力模糊、精神不佳等情況，但未有理會；直至有一天，王先生突然昏倒，家人連忙把他送到醫院搶救。醫生檢查後發現，王先生顱內有近15厘米的靜脈血管出現栓塞，且其顱內壓最高值達到300多，超過正常最高值的50%。

原來，王先生是一名「重度奶茶愛好者」，每天至少要喝1杯，數量最多的時候，更曾試過1天內喝10杯奶茶。家人表示，王先生本身喝水喝得不多，口渴就喝奶茶或可樂，「都是隨手拿着的」。幸經微創手術後，醫生成功把王先生顱內血栓取出。王先生術後甦醒，不適症狀也有所緩解。

然而，王先生在手術後仍要住院19天，身體狀況才恢復穩定，後續還要接受長達半年的藥物治療。

深圳市寶安區石岩人民醫院腦科副主任葉華衞指出，王先生的病情與其生活習慣息息相關，首先是他的工作壓力大，經常需要加班；其次是他運動較少，身材較胖；再來就是他自律性不足，長期大量飲用奶茶、可樂，且不喝水，造成血液黏稠度增加，其腦內才逐漸形成顱內靜脈竇血栓。