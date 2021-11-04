男子投訴割包皮後遭誘導治療　院方強調診斷無誤

家住河北唐山市的劉先生近日向內地傳媒投訴，指他早前在唐山唐誠醫院接受包皮環切手術及系帶延長術，並支付2,815元（人民幣，下同，約3,469港元）後，醫生聲稱他的傷口受嚴重感染，需要增加治療項目，10多天內花費逾3萬元（約3.7萬港元）。後來，劉先生到另一間公立醫院檢查，該院卻指根本沒有「嚴重病毒感染」的情況，故他認為自己被誘導治療。惟唐誠醫院否認指控，強調該院醫生對劉的診斷結果和治療手法均無誤。

事緣於今年9月24日，劉先生在網上搜索「割包皮」、「包皮過長」等關鍵詞後，通過彈窗廣告發現唐山唐誠醫院，於是預約了一名男科專家。經診斷後，他決定在唐誠醫院接受手術，手術期間一切正常。惟在術後檢查中，醫生卻指他存在嚴重的病毒感染，需立即治療，否則會影響生育功能。劉先生憶述，他當時被嚇到「大腦一片空白」，只好答應接受治療。惟後續治療中，該院治療「嚴重病毒感染」的方式竟是使用「螺旋光子消融儀」，即用紅光燈照射「感染部位」，每次照射半小時，便收費750元（約924港元）。

劉先生續指，在治療10多天後，唐誠醫院依然要求他繼續治療，令他感覺不太對勁，且他根本感覺不到院方所指的症狀。於是，他便前往另一間公立醫院檢查，結果醫生表示，不存在所謂的「嚴重病毒感染」的情況，毋須再進行治療。劉先生又指，唐誠醫院的病理診斷報告是9月25日發出，惟該院醫生前一天就告知他「嚴重病毒感染」，質疑「哪有先確診後檢測的」，認為自己被唐誠醫院誘導消費。

對此，唐誠醫院相關負責人回應稱，院方對於劉先生的「病毒感染」診斷無誤，又指病理診斷均要送外審核的，檢驗方是權威的第三方醫學檢驗實驗室，結果準確性是全國公認的。惟劉先生反駁，報告上顯示的「建議免疫組化HPV協診」，並不是代表他已確診病毒感染，只是建議進一步取樣檢測。內媒記者隨後向唐山市衞健委查詢，對方表示近期未接獲相關投訴，如情況屬實將會進行調查。