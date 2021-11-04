村民19年前遭毆傷致患上癲癇　兇手今年才行拘10天

福建莆田市秀嶼區平海鎮59歲村民黃國富早前舉報稱，他於19年前慘遭3名男子勒索及圍毆致重傷，惟報警後，警方雖然立案，卻遲遲不處理。事件曝光後，引起輿論嘩然。內地傳媒周三（3日）從黃國富處獲悉，警方成立專案組展開調查後，最終僅對其中一名施暴者張成宇處以行政拘留10天的處罰。

事發於2002年10月18日晚上，黃國富運送海帶時，被張成宇、魏慶城等3人攔截，要求繳納2,000元人民幣（約港元）作為「特產稅」。由於黃當時攜帶的現金不足，張等人扣押了黃的電單車。3天後，黃帶現金前往贖回電單車時，質疑張等人曾置換其電單車的零件，結果遭3人圍毆。黃的妻子及後趕至，呼叫救護車把黃送到醫院搶救，院方診斷為鼻腔出血，眼球結膜出血，耳孔出血，臉部皮膚多處擦傷，頭部受到嚴重創傷。

莆田市公安局平海邊防派出所其後立案調查，張成宇、魏慶城等3人被警方帶走，並錄取口供。數天後，莆田市公安局湄洲灣北岸分局（後改為秀嶼區分局）以皮膚外傷為標準，鑑定黃僅為輕微傷。惟約一個月後，黃被莆田市第一醫院診斷患癲癇。黃後來又到莆田學院附屬醫院診治，醫生最終確認他因受外傷，導致癲癇。

多年來，張成宇等人一直未被處理，黃國富向平海邊防派出所申請公開案件調查詳情，派出所亦未有理會。至去年11月，黃國富決定把平海邊防派出所起訴至莆田市荔城區人民法院。惟平海邊防派出所的答辯書竟指，未有發現關於案件的任何文書、案卷，時任派出所長及辦案民警均主張該案早已經當事雙方調解結案；法院隨後確認派出所未在法定期限內作出答覆的行為違法。及後，黃又起訴莆田市公安局秀嶼區分局，要求公開鑑定結果，惟案件尚未宣判。

從兩次行政訴訟中，莆田警方提供了大量應訴材料。其中一份錄音文件顯示，魏慶城並非當時平海鎮稅務所的負責人，只是稅務所的一名臨時工，惟魏慶城的胞弟魏慶美是時任莆田市地稅局副局長；至於張成宇等人更只是社會閒散人員，受魏慶城私人聘請外出「徵稅」，實則是收「保護費」。

事件今年7月經內地傳媒曝光後，莆田市、秀嶼區兩級公安機關一度聲稱「高度重視」，又指已經成立專案組調查，惟及後一直未有通報調查結果。直至周三，黃國富向內媒表示，他已於日前收到莆田市公安局秀嶼區分局今年7月23日作出的行政處罰決定書，顯示張成宇被處以行政拘留10日處罰。惟黃國富指出，醫院傾向認為其癲癇是外傷導致，建議他重新鑑定，他卻沒收到派出所重新鑑定的通知；他強調，假如鑑定確認癲癇是外傷導致，即其傷情已達重傷標準，也達到故意傷害罪刑事案件的標準，絕不可能以行政拘留了事。