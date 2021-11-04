男子花100萬人民幣向熟人買茅台　品酒驚揭是假貨

浙江省永康市民杜先生日前到公安局報警，指「我被人騙了，買了幾百瓶的茅台都是假的！損失了100多萬（人民幣，下同，約121萬港元）！」民警立即展開調查，並拘捕女疑犯洪某。現時洪某因涉嫌銷售假冒註冊商標罪被依法刑事拘留，

今年61歲的杜先生平日愛喝白酒，早年在貴陽工作時，常常在台州女子洪某開的一家煙酒店買酒喝。去年11月，洪某向杜先生借錢，想拿手上的一些「茅台」酒作抵押。杜先生毫不猶豫答應，並提出不用抵押，直接將酒買下。杜先生以每瓶2,400元（約2,900港元）的價格，分兩次從洪某處共購買400多瓶「茅台」。

今年1月底，杜先生和朋友品酒時發現喝起來味道有點怪，洪某沒有辯駁，讓杜先生將剩下的酒放好自己喝，也可以退還一部分。洪某的回答，讓杜先生開始懷疑買到假酒，要求對方退還酒錢。經過多次催促，洪某退還15萬元後就再也沒能聯繫上，杜先生這時報警。

民警證實洪某存在售假行為，於10月21日在溫嶺將其抓獲，還從洪某的家中搜查到276瓶假茅台。審訊過程中，洪某如實交代酒是假茅台，由於缺錢，就抱僥倖心理，將這批假酒全賣給杜先生。