6歲腦癱學童被老師打　家長發聲被斥「不懂感恩」

家住四川綿陽江油市的何女士近日向內地傳媒投訴，指其患有腦癱的孩子早前在幼稚園內，遭老師虐打；何女士事後未有報警，僅要求老師簽下保證書及道歉信，未料該老師竟在微信群中，鼓動其他家長聲討何女士。事件引起輿論關注，當地警方目前已介入調查。

何女士表示，其孩子年僅6歲，不但患腦癱、癲癇，同時也有智力障礙，其就讀的「小時光幼兒園」則是一間為殘疾兒童提供康復訓練的學校。其孩子去年8月在該園上課，之前一直很喜歡上學，但今年更換代課老師後，孩子明顯變得討厭學校。在今年6月29日下午，她發現孩子的臀部有類似藤條打出來的紅印，於是向園長查詢。及後，園長告知她，涉事老師承認曾因其孩子失禁，於是便打了他。

何女士事後未有報警，只要求老師簽下一份保證書及道歉信。至上月29日，何女士在網上看到當地發生虐兒新聞後，便留言評論，當中提及自己孩子的經歷，結果被該老師看到。及後，老師竟在家長群中鼓動其他家長聲討何女士，結果何被多名家長辱罵，甚至批評她「一點都不懂得感恩」。然而何女士坦言，孩子的癲癇病之前一直控制得不錯，但自從被老師打後，發病頻率變多，情緒也變得不穩定。

內媒記者事後向該園園長查詢，對方指，涉事老師當時已認錯並道歉，校方也已對該老師進行處理，雙方已達成諒解，但沒想到何女士又在網上發文，有老師擔心對學校造成影響，才在群內發公告陳述事實。事後，當地警方發現何女士的貼文，建議她盡快報案。何女士其後便到派出所報案。