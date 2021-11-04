內地昨增104宗確診　專家建議市民接種第3針

國家衞健委周四（4日）公布前一日內地新增104宗新冠肺炎確診病例，其中87宗為本地確診。面對疫情持續擴大，中國工程院院士鍾南山及上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏於近日不約而同提到市民應接種新冠疫苗加強劑。

新增本地確診病例分別為黑龍江45宗，河北23宗，寧夏4宗，江蘇、河南各3宗，內蒙古、四川、甘肅各2宗，山東、重慶和青海各1宗；新增境外輸入病例17宗，分別為廣西5宗，上海、廣東、雲南各3宗，吉林2宗，山東1宗。同日新增31宗無症狀感染病例，15宗境外輸入，16宗本地個案分別由河南、江西、黑龍江、江蘇」浙江、山東和雲南報告。至今內地累計97,527人確診，現有病例1,080宗，至今累計4,636人病亡。

鍾南山周三（3日）在2020年度國家科學技術獎勵大會後受訪時表示，本輪疫情擴散的面積比較廣，涉及的地區比較多，估計病例還會再增加，現在距離疫情的峰值還有一段時間，估計約1個月基本應該可以能夠控制。他又指出，病毒現在的傳染性比較強，很多老人沒有接種疫苗，他希望在年底至少有80%以上市民完成全程接種，在可能的情況下接種第3劑是非常有效。在目前情況下，還是需要持續性爭取零感染。

同日張文宏對官媒表示，目前全球大多數地區發病率仍然非常高，中國面臨着非常大的輸入性疫情風險，所以國內出現散發的病例並不奇怪。除非國際疫情完全走到非常低的水平，否則這風險將一直持續。他又稱，全世界都已經意識到接種疫苗對疾病有較強的抵抗作用，而接種3針疫苗可以大幅度降低病毒的傳播、減少重症和死亡，所以接種加強劑成為非常好的全球性選擇。