大陸指水果有蟲禁輸入　台灣反駁無科學依據

世界貿易組織（WTO）於周三（3日）開會，台灣常駐世貿代表羅昌發針對中國大陸禁止台灣進口3種水果提出「特定貿易關切」，指大陸的措施欠缺科學依據，逾越WTO協定所規範的必要程度。陸方回應台灣水果有害蟲是事實，暫停進口是基於科學證據且符合規範。

中國今年3月起暫停台灣鳳梨（即菠蘿）進口，9月再通知台灣釋迦（即番鬼荔枝）與蓮霧多次驗出有害生物介殼蟲，因此暫停輸入。羅昌發表示，中方所稱在上述水果驗出太平洋臀紋粉介殼蟲，實際上僅佔相關水果實出口到大陸的0.3%以下，且此蟲在大陸早有發現，台灣自從接獲大陸通知後，已執行二階段強化源頭管理與輸出檢疫措施，成效良好。

另參考各國作法，在進口水果發現此蟲時，可經檢疫處理後通關，無採取暫停貿易的必要。羅昌發強調，希望中國依據WTO的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施委員會（SPS）協定與相關國際標準，盡快恢復上述3種台灣水果輸銷。

台灣常駐世貿代表團表示，政府將持續透過WTO平台及兩岸協商機制，敦促陸方展開對話並遵守世貿組織規範，早日解除不合理貿易限制措施，以維護貿易秩序及台灣農民的權益。