與蔡英文會面　歐洲議會代表團稱站在同一陣線

歐洲議會首次派遣官方代表團出訪台灣，成員包括7名跨黨派議員。代表團周四（4日）上午前往總統府與台灣的蔡英文總統見面。率團的歐洲議會外來干預民主程序特別委員會主席格盧克斯曼表示，此行是傳達簡單與清楚的訊息，就是台灣並不孤單，歐洲會站在同一陣線，捍衞民主尊嚴。

蔡英文致詞時表示，這是歐洲議會首度派官方代表團赴台，這段期間歐洲議會也是台灣外交新聞重點，包括台外長吳釗燮剛結束歐洲之行，以及歐洲議會通過「台歐盟政治關係暨合作」報告，更是對台灣的一大支持。她續指，台灣剛與捷克針對資訊安全等內容簽署合作備忘錄。這次歐洲議會訪問團也將了解複合式威脅，她期待在對抗假訊息方面，持續與更多國家交流。

格盧克斯曼則指，歐洲議會通過的決議，也強調台灣與歐盟是理念相近夥伴，希望與台灣在經濟、科技、政治等領域進行交流，並在最高層推動台歐合作。他還說，此行也有自私理由，就是來向台灣學習。因為面臨北京的施壓，台灣依然能淬煉出民主。歐盟也面臨極權專制政體的攻勢，目標是要摧毀人民對政府的信心，並弱化民主。台灣非常成功發展出對抗這些威脅的方法，他認為可以從中取經。