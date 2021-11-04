受疫情及教育政策轉變影響　英國著名私校放棄在華辦學

英國其中一間最有名氣的私立中校西敏公學（Westminster School）近日表示，已放棄在中國設立6間姊妹學校的計劃，包括一間由2017年開始籌備，已建成位於四川成都的學校。西敏公學稱計劃無法繼續的原因，是因為新冠肺炎疫情及中國教育政策近來的轉變。報道稱，西敏公學撤出中國可能反映其他類似英國學校的未來動向。

西敏公學董事會主席馬克．柏藤（Mark Batten）於周二（2日）向學校社群發信公布上述消息，指對項目走到終點感到遺憾。他表示，計劃的目標是在中國建立6間雙語學校，推廣西敏公學的學習方式，以及發展文化和科技交流，並且將在中國賺取的收益，補貼在倫敦和英國其他地方的窮困學生，但「非常不幸地現時去建立這種學校的環境跟2017年時非常不同」。

柏藤稱，西敏公學透過其全資子公司授權一間在香港的公司，並提供教育諮詢服務，由該香港公司獨資營運位於中國的姊妹學校。由於新冠肺炎疫情及近期中國教育政策的轉變，香港公司面對眾多財務及物流上的問題，雖經多次架構及財務重組均不成功，導致在中國開辦姊妹學校的計劃流產。信中又提到，該校目前無計劃在其他中國地區授權辦學或提供教育諮詢服務。

2017年12月中英高級別人文交流機制第五次會議在倫敦召開時，有900年歷史的西敏公學宣布其首次海外辦學的計劃，地點為四川成都。當時報道稱，校方將對北京、上海、杭州、深圳、廣州等有積極辦學意願的城市，進行更加深入的實地探訪和評估，並選出2個城市，最終實現於2028年前在大中華區開設6間學校。