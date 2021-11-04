解放軍舟橋分隊模擬橋樑損毀　演練架設浮橋

內地官媒軍事頻道周三（3日）發布影片，顯示解放軍陸軍第73集團軍某工程防化旅舟橋分隊，近日在福建南部某陌生水域，展開一場浮橋架設演練。報道稱，演練調動過百車輛和快艇，由官兵搭設浮橋，進行「渡河作戰」，以提升多型態作戰能力。

報道稱，這次演練是以「橋樑遭敵炮火打擊損毀，友鄰部隊前行受阻」為背景，舟橋分隊接到命令後，迅速完成出動準備，百多架車輛裝備向任務地域迅速機動集結。過程中，部隊首先對江河、地形進行勘測，收集水情數據，同時組織裝備器材多點位同時展開泛水作業。

在水上架橋過程中，衝鋒舟、快艇等水上裝備作為浮橋架設作業的動力源，擔負着頂推牽引門橋、控制作業節奏的重要作用。演練期間，部隊還在水域規劃行進路線預設多道障礙、卡口，提高門橋牽引轉移能力。受到天氣影響，架設過程水情不斷變化，官兵必須克服水流影響，將門橋準確牽引至架設位置，才能節約鏈接時間，在規定時間內完成架橋。依據實際情況，分隊指揮員迅速分析決斷，指揮快艇頂推門橋合龍，配合橋上官兵完成閉合，順利讓部隊20多架車輛通過浮橋。

該旅負責人表示，部隊在演習中進行專業基礎強化，以及班排連戰術行動的操作，下一步將提升部隊的涉險難複雜能力。