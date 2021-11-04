內地婦下葬後遭開棺搶屍　部門稱因違反規定

內地多年前起推動殯葬改革，鼓勵火葬，並在部分地區禁止土葬，惟有部分民族部落地區仍奉行傳統土葬。近日在貴州省有村民表示，其母親在已經下葬的情況下，遺體遭鎮長帶人開棺搶走火化。當地民政局回應，事發前多次與張男溝通，並告知土葬違反法規，但對方拒絕配合。

家住貴州省黔南州平塘縣大塘鎮水溝村的張男，近年與母親同住。今年9月母親去世後，家人決定按傳統習俗安葬。10月2日張男與村主任聯絡，稱母親翌日出殯，希望幫忙安排殯儀館車。惟殯儀館車當日遲遲未到，家人於是自行將遺體抬上山並土葬。就在母親下葬後數小時，大塘鎮鎮長陳華銀卻帶着多名工作人員到場，試圖將母親的遺體帶走，期間民警與執法人員跟在場的親友發生肢體衝突。最終，張母遺體被帶走，現場只留下了一副被打開的空棺。

周二（2日）陳華銀表示，在張男的母親去世後，鎮上民政工作人員曾多次上門，同時下達殯葬管理的通知書，但張男不配合。陳當日與數十名執法人員到場，想就張母火化問題進行溝通但不果。由於執法人員當時遭張家親友阻擾，才向警方報案。警員其後到場維持秩序，當天張母遺體被送到縣殯儀館並於同日火化，骨灰至今仍留在殯儀館內。

另有當日參與執法的工作人員表示，原本不打算強行將張母的遺體運走，而是希望其家人能夠將棺木抬出，再轉運到殯儀館，惜最終事與願違。對此張男表示，從未拒絕火葬，但認為母親既然已入土為安，就不應該將遺體運走。