台失婚男戀夜總會小姐遇害　蒙眼綁石沉屍溪中

台灣51歲失婚的張姓男子，迷戀細他21歲、在台北夜總會上班的林女，月付10萬新台幣（約2.8萬港元）包養她。未料張男上月突然失蹤，10月底被發現陳屍彰化縣埔鹽鄉東螺溪，檢警調查後收押涉案的林女。林女初步坦承殺人，卻未透露殺人動機與手法；為防串供、湮滅罪證，彰化檢方周四（4日）凌晨將林女的3名家人拘捕，並向彰化地院聲請羈押禁見。

彰化地檢署表示，經檢察官驗屍後，死者頭部、腳步有纏繞塑膠袋與童軍繩，身體綁有空心磚，遺體外觀於頭部、腹部疑似有皮下出血。由於無法確定死因，周二（2日）已進行解剖，送法醫研究所釐清死因。地檢署續指，案發後再往棄屍地點採證鑑驗相關迹證，發現林女的50歲父親、49歲母親以及24歲弟弟有重大嫌疑，訊問後，3人均坦承曾在命案與棄屍現場出現。然而各人供詞避重就輕，與檢警掌握的迹證有諸多出人。

張男10月中突然失聯，其家人擔心他遭到不測，立即報案。至10月29日有農民在埔鹽鄉東螺溪中發現1具屍體，身體被繩索綁上2個共重約40公斤的石塊，頭、腳也被黑色塑膠袋套住，眼睛被蒙。由於死亡多時屍體腫脹難辨，檢警判斷男子是遭人殺害後棄屍，採集指紋後確定死者就是失蹤的張男。

台媒指，張男離婚後交往複雜，自身還牽涉多宗欺詐官司。他和林女分分合合，近日復合後南下彰化遊玩，親友也知情。根據林女Facebook狀態顯示，自述性別傾向為「T」（跨性別），2年前上傳的照片，仍是帥氣短髮的中性裝扮，與近年長髮大眼、濃妝嫵媚的模樣落差甚大。