天氣致供應量減少和成本增加　內地菠菜青瓜增幅較大

農業農村部周四（4日）舉行新聞發布會，負責人表示近期全國蔬菜價格普遍上漲，為多重因素所致，全國蔬菜供應總量充足。各地分析顯示，菜價上漲的原因是災害性天氣導致供應量減少，農資價格上漲增加生產成本，運輸流通成本明顯增加等因素。

農業農村部監測數據顯示，市場需求大的28種蔬菜10月批發平均價格為每公斤5.25元，同比高11.7%，漲幅均大於常年同期。其中菠菜、青瓜等葉類、茄果類菜上漲幅度大，月均價同比漲幅超過50%。

加上北方地區9月以來遭遇多年不遇的秋汛和洪澇災害，導致農田積水蔬菜受災200多萬畝；低溫和少見陽光導致蔬菜生長發育受阻，自9月至今內地蔬菜產量1.1億噸，較往年同期減少200多萬噸。另在生產成本方面，化肥、農藥等價格上升，增加蔬菜成本；運輸成本也明顯增加，部分蔬菜需跨區運輸等。

而北方部分蔬菜主要生產省份電力供應不足，也影響蔬菜集約化育苗和工廠化生產。農業農村部市場與信息化司司長唐珂在會上表示，災害影響是局部性、階段性的，影響的只是部分品種，而目前蔬菜供應總量充足，消費者毋須擔心。