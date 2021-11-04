內地強化口岸邊境管控措施　落實疫情防控

內地新冠疫情近日持續擴大，國家移民管理局周四（4日）在官方網站公布推出一系列措施，進一步強化口岸邊境管控，精準做好今冬明春疫情防控工作，並確保冬奧會疫情防控安全。

措施主要包括：繼續嚴格執行出入境政策，引導公民非緊急非必要不出境；針對外國人入境，根據疫情形勢變化，協同有關部門科學動態調整有關管理措施。嚴格落實涉冬奧人員入出境專區驗放、封閉管理，落實全方位、全鏈條疫情防控措施。加強口岸管控，精準做好出入境航班、包機的通關保障；嚴格入境和在港船舶檢查管理，繼續實施非必要不登輪、不登陸、不搭靠政策；嚴格執行陸地口岸「客停貨通」政策，對入境貨車從嚴落實定線行駛、定點裝卸、非接觸式貨物交接模式，嚴防病毒經由員工或貨物輸入傳播。

持續強化邊境巡邏管控查緝，加強與毗鄰國家移民邊防部門執法合作，嚴防疫情經非法渠道流入境內，流向內腹地區；加強封凍期界江界河值守管控，嚴防人員踏冰非法越境。嚴厲打擊跨境違法犯罪活動，深入推進集中打擊妨害國（邊）境管理犯罪專項行動，開展破壞邊境物防技防設施違法犯罪專項打擊，嚴打海上走私偷渡活動，嚴防跨境違法犯罪帶入疫情。

國家移民管理局部署要求全國移民管理機構和公安出入境管理部門，要堅持「外防輸入、內防反彈」的疫情總體防控策略，堅持「人、物、環境」同防，精準完善、嚴格落實疫情防控措施，推動壓實屬地疫情防控主體責任，堅決守住外防輸入關口。